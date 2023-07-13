Источник: требования России в рамках зерновой сделки вряд ли будут выполнены

По мнению источника в Анкаре, РФ будет самостоятельно заниматься экспортом своей продукции

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Требования, выдвигаемые Россией в рамках реализации зерновой сделки, вряд ли будут выполнены. Такое мнение выразил ТАСС источник в Анкаре.

"Не думаю, что требования России в этом контексте будут выполнены. Таким образом, Россия будет самостоятельно заниматься экспортом своей продукции. А вот проблема доставки украинского зерна на мировые рынки станет уже проблемой только Украины", - сказал он. Собеседник также отметил, что после саммита НАТО, где Турция согласилась одобрить заявку Швеции и провела несколько контактов с западными лидерами, возможности Анкары активно содействовать поиску компромиссов в рамках сделки сильно снизились.

Другой собеседник агентства, специализирующийся на вопросах международной продовольственной логистики, отметил ТАСС, что при исключении возможности отправлять украинское зерно по черноморскому коридору Киев окажется в очень сложном положении. "Высказывались предложения использовать реки и автотранспорт для доставки зерновых в Европу. Но с точки зрения объемов такой вариант не идет ни в какое сравнение с морским путем. Продать необходимые объемы зерна, чтобы освободить элеваторы, таким образом не удастся", - считает он.