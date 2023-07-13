Запасов природного газа в Новой Зеландии может хватить всего на 10 лет

Министерство бизнеса, инноваций и занятости сообщило, что снижение показателей произошло не только из-за потребления, но и по причине уточнения объемов газа в известных месторождениях

СИДНЕЙ, 13 июля. /ТАСС/. Доказанные и вероятные объемы газа в месторождениях страны сократились на 17% до 1635 петаджоулей к концу 2022 года - при нынешнем объеме потребления их хватит лишь на 10 лет. Об этом в четверг сообщило Министерство бизнеса, инноваций и занятости.

Снижение показателей произошло не только из-за потребления, которое в 2022 году составило 145 петаджоулей (155 ПДж в 2021, 183 ПДж в 2020), но и по причине уточнения объемов газа в известных месторождениях, говорится в сообщении.

"Оценка запасов газа впервые предусматривает то, что их хватит лишь на десятилетний срок, исходя из среднего за последние 10 лет потребления в 200 ПДж [в год]", - указывает ведомство. По его данным, несмотря на то, что использование природного газа страной меньше среднего показателя и продолжает снижаться, ожидается, что в 2027 году добыча упадет ниже уровня нынешнего потребления газа.

Министерство также заявило, что консервация завода по производству метанола Methanex Corp., закрытие нефтеперерабатывающего завода Marsden Point и снижение использования газа для производства электроэнергии также помогли сократить объемы потребления энергоресурса. Это произошло из-за необычно влажной и теплой зимы, создавшей благоприятные условия для возобновляемой энергетики.

Помимо этого, в отчете говорится, что Новая Зеландия импортировала больше всего угля с 1990 года - на 69% превысив показатель 2020 года. Впервые за более чем 30 лет страна стала нетто-импортером угля. Импорт нефти и нефтепродуктов сократился на 4%, что является самым низким показателем с 2002 года.

Агентство Bloomberg указывает, что Новая Зеландия пытается ограничить использование ископаемого топлива, субсидируя внедрение электромобилей и сокращение потребления угля. Правительство запретило морскую разведку новых месторождений нефти и газа в 2018 году и хочет, чтобы к 2030 году производство электроэнергии стало полностью основано на возобновляемых источниках. Оппозиционная Национальная партия пообещала снять запрет в случае победы на октябрьских выборах.