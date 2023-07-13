Сотрудникам Ростеха запретили использовать технику Apple в служебных целях

Запрет касается работников всех организаций госкорпорации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Запрет на использование техники Apple в служебных целях введен для сотрудников всех организаций Ростеха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на представителя Ростеха сообщила о введении соответствующего запрета в холдинге "Швабе" (входит в Ростех).

В Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование телефонов IPhone введен с 17 июля.

Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.

В новость внесена правка (10:27 мск) - передается с уточнением источника в 3-м абзаце, правильно - РБК.