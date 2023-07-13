В Москве зарегистрировали более 400 тыс. индивидуальных предпринимателей

Увеличению числа ИП способствуют налоговые режимы для микробизнеса, широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве превысило 400 тыс., увеличившись за год на 7,6%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в четверг.

"Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса. За год, с 10 июня 2022 года по 10 июня 2023-го, число столичных ИП увеличилось на 7,6% и достигло 400,2 тыс. Этому способствуют удобные налоговые режимы для микробизнеса, широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации. Кроме того, индивидуальные предприниматели получили дополнительный импульс к развитию в условиях ухода западных брендов, замещая на внутреннем рынке освободившиеся ниши", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметили в Департаменте экономической политики и развития Москвы, самой популярной сферой у ИП является торговля. По данным единого реестра субъектов МСП, в торговле работает 31% столичных индивидуальных предпринимателей, в строительстве - 17%, консалтингом занимаются 9,3% ИП, в IT-секторе занято 5,4%, в обрабатывающих производствах - 4,4%.

Наибольший прирост числа ИП за год был зафиксирован в торговле - на 18,1%. В строительстве их количество увеличилось на 8,2%, в консалтинге - на 5,4%, в IT - на 2,6%, в обрабатывающей промышленности - на 9,4%.

"Столица активно поддерживает малый бизнес в условиях санкций. Это помогает индивидуальным предпринимателям минимизировать риски и избежать закрытия. На господдержку могут рассчитывать, в частности, предприятия общепита, инновационные проекты, такси и каршеринг, пищевые и импортозамещающие производства. Помимо отраслевых мер, ИП также доступны другие антикризисные инструменты: льготные кредиты, субсидии, отсрочки и прочие преференции для арендаторов городского имущества", - напомнили в пресс-службе комплекса.