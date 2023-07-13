В Абхазии полностью восстановили нарушенное непогодой железнодорожное движение

Все необходимые работы были завершены специалистами за четыре дня

СУХУМ, 13 июля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение в Абхазии возобновлено, все поезда следуют по графику и до конечной остановки в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба РУП "Абхазская железная дорога" (АЖД) в четверг.

"АЖД устранила все последствия стихии, которая прошла в республике в Гагрском районе 9 июля. Повреждения получили насколько участков железной дороги, из-за чего железнодорожное сообщение было приостановлено. Все поезда едут по графику и до конечной остановки вокзала Сухум", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Абхазской железной дороги в течение четырех дней смогли завершить все необходимые работы.

Гендиректор АЖД Арсоу Читанава поблагодарил работников подразделений и российских коллег за отличную слаженную работу в восстановлении железной дороги.

Из-за непогоды 9 июля в Гагрском районе было приостановлено железнодорожное движение. Сильный ливень смыл более 200 метров железнодорожного пути на перегоне Бзыбь - Гагра и на станции Гагра. Следовавшие в Сухум пассажирские поезда из России останавливались на станции Цандрипш в 5 км от границы, откуда пассажиров бесплатно развозили до Сухума трансфером, организованным АЖД. Таким же образом пассажиров, уезжающих из Сухума в РФ, подвозили на автобусах к поездами на станции Цандрипш.