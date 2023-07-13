Лавров заявил, что РФ ждет представителей стран АСЕАН на ВЭФ во Владивостоке

Форум состоится в сентябре

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на участие представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в сентябре 2023 года. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ждем представителей АСЕАН на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре, - отметил он. - Планы у нас очень конкретные, нацеленные на развитие практического сотрудничества в самых разных областях во взаимных интересах всех участников".

Лавров обратил внимание также на важность расширения сотрудничества между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). "В этом году исполняется пять лет со дня подписания соответствующего меморандума между секретариатами ЕАЭС и АСЕАН, и здесь есть хорошие перспективы, - констатировал он. - Об этом, в частности, шла речь в ходе контактов между представителями Евразийской экономической комиссии и странами - членами АСЕАН на полях Петербургского международного экономического форума в июне этого года".