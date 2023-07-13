13 июля, 07:03,
обновлено 13 июля, 07:35
Восточный экономический форум

Лавров заявил, что РФ ждет представителей стран АСЕАН на ВЭФ во Владивостоке

Форум состоится в сентябре

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на участие представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке в сентябре 2023 года. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ждем представителей АСЕАН на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре, - отметил он. - Планы у нас очень конкретные, нацеленные на развитие практического сотрудничества в самых разных областях во взаимных интересах всех участников".

Лавров обратил внимание также на важность расширения сотрудничества между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). "В этом году исполняется пять лет со дня подписания соответствующего меморандума между секретариатами ЕАЭС и АСЕАН, и здесь есть хорошие перспективы, - констатировал он. - Об этом, в частности, шла речь в ходе контактов между представителями Евразийской экономической комиссии и странами - членами АСЕАН на полях Петербургского международного экономического форума в июне этого года". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация