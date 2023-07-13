Лавров заявил, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке

Как добавил глава МИД РФ, речь идет о готовности России и Турции работать над поставками нуждающимся странам

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг журналистам, что ему ничего неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке, отмеченных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь идет о готовности РФ и Турции работать над поставками нуждающимся странам.

"О каких-то новых предложениях мне неизвестно, но, судя по всему, речь идет о том, что президент [России Владимир] Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, а именно о нашей готовности и готовности самой Турции работать независимо от каких-либо других договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре", - указал глава дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС по соответствующему заявлению Эрдогана.

Министр отметил, что Турция была заинтересована в том, чтобы помогать перерабатывать российское зерно и "участвовать в схеме, которая позволит независимо ни от кого и ничего помогать развивающимся странам".

Ранее Эрдоган заявил, что глава российского государства якобы высказал ряд предложений относительно зерновой сделки, которые в настоящее время обсуждаются.