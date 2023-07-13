В СФ призвали реализовывать большую часть продукции лесного комплекса на внутреннем рынке

Также необходимо разработать четкую программу по обеспечению кадрового и технологического суверенитета отрасли, заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Большую часть продукции лесного комплекса России необходимо переориентировать на внутренний рынок в условиях действия антироссийских санкций и закрытия экспортных направлений, а также разработать четкую программу по обеспечению кадрового и технологического суверенитета отрасли. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев в ходе выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

"Прежде всего, необходимо сосредоточиться на сценарии, при котором большая часть продукции лесного комплекса России будет реализовываться на внутреннем рынке. Как известно, сейчас 51% всей продукции мы экспортируем, а в связи с санкциями и закрытием этих экспортных направлений, мы практически потеряли темпы развития лесной отрасли", - сказал сенатор.

По его словам, для этого необходимо и развитие деревянного домостроения, и строительство новых, и модернизация действующих целлюлозно-бумажных комбинатов, комплексное использование малоценной древесины и отходов производства. "Кроме того, необходима четкая программа действий по обеспечению кадрового и технологического суверенитета отрасли и ряд других направлений", - отметил Воробьев.

Также в ходе совещания были затронуты вопросы подготовки дополнений и изменений в Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года. "Есть общее мнение о необходимости корректировки ключевых параметров развития лесного комплекса, а также во взаимодействии с ними баланса производства потребления экспорта и импорта его продукции. Это надо будет делать, но после того, как будет сформирован макроэкономический прогноз развития экономики России в формирующихся новых условиях", - заявил вице-спикер Совфеда.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, есть необходимость пересмотра сырьевого обеспечения стратегии, то есть объема располагаемыми лесными ресурсами и качества породного состава и так далее. "Это будет возможно только после появления значимых и актуальных данных лесоустройства. По крайней мере, в интенсивной зоне освоения лесов", - добавил Воробьев.