Мишустин поручил обеспечить стабильность цен на ледокольную проводку судов по СМП

В перечне поручений указано, что "в этой работе также должны быть задействованы эксперты Совета участников судоходства по Северному морскому пути"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос стабильности цен на ледокольное обеспечение проводки судов в акватории Северного морского пути (СМП).

"Для повышения конкурентоспособности СМП Росатому в связке с Минфином, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Федеральной антимонопольной службой поручено решить вопрос стабильности цен на ледокольное обеспечение проводки судов в акватории СМП", - указано в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что "в этой работе также должны быть задействованы эксперты Совета участников судоходства по Северному морскому пути".

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.