СМИ: в июне иностранные инвесторы купили турецкие акции на $1 млрд

Как отметила газета Dünya, фондовая биржа Стамбула, несмотря на ожидавшееся негативное влияние повышения процентных ставок и налогов, продолжает расти

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Новые решения по управлению финансами и экономикой в Турции привлекли интерес иностранных инвесторов к фондовому рынку республики. Как пишет в четверг экономическая газета Dünya, в июне иностранцы приобрели акции турецких компаний на $1 млрд.

Иностранные финансовые структуры провели ревизию целевой стоимости основных турецких акций, находящихся в обороте с учетом высоких темпов инфляции в стране. Фондовая биржа Стамбула, как отмечает газета, несмотря на ожидавшееся негативное влияние повышения процентных ставок и налогов, продолжает расти, и есть оптимистичные ожидания дальнейшего повышения индексов.

В то же время, в настоящее время инвесторы внутри и за пределами Турции ожидают нового решения от Центробанка по вопросу изменения ключевой ставки. Заседание совета по монетарной политике ЦБ запланировано на 20 июля. Как отмечает Dünya, есть ожидания, что банк снова повысил ключевую ставку. В этот раз до 18% с целью довести ее до уровня 20%. Также стоит ожидать дальнейших регуляторных изменений на макро- и микроуровне от минфина страны.

На этом фоне глава Минфина Турции Мехмет Шимшек сообщил, что чистые валютные резервы ЦБ увеличились с мая на $14,2 млрд. 26 мая они составляли $98,5 млрд, а 30 июня увеличились до $108,6 млрд. Такой быстрый рост, по его словам, обнадеживает.

В июне ЦБ впервые с 2021 года увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира заметно потеряла в стоимости, и сейчас за один доллар дают более 26 лир. На этом фоне большая часть бизнеса в стране почти еженедельно индексирует в сторону повышения отпускных цен на свои продукцию и услуги.