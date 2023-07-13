Российские банки готовы начать тестирование цифрового рубля в августе

На этом этапе предполагается проведение таких операций, таких как открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физлицами, а также оплата товаров и услуг по QR-коду

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские банки подтверждают готовность проводить тестирование реальных операций с цифровыми рублями, которое ЦБ планирует начать в августе. Об этом сообщили опрошенные ТАСС кредитные организации.

11 июля Госдума приняла закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью такой валюты.

ЦБ намерен начать пилотный проект с реальными цифровыми рублями в августе. На этом этапе предполагается проведение простых операций с цифровым рублем, таких как открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. В тестировании будут участвовать 13 банков, подтвердивших техническую готовность. Первыми реальными клиентами станет ограниченный круг лиц - в основном, сотрудники банков.

Позиция банков

В ВТБ заявили, что готовы приступить к тестированию на реальных цифровых деньгах. "Тестирование будет проходить в режиме "friends and family", то есть на ограниченном круге клиентов и сотрудников ВТБ, а также других банков в пилоте. С нашей стороны такая фокус-группа уже сформирована", - рассказали в банке.

Росбанк сообщил, что прошел цикл тестирования интеграций с платформой цифрового рубля и готов участвовать в проведении пилотного проекта - есть вся необходимая инфраструктура для проведения операций на реальных клиентах.

В Промсвязьбанке отметили, что кредитная организация вошла в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля и технически готова к запуску цифровой валюты среди реальных клиентов.

В банке "Синара" заявили, что все необходимые для запуска тестирования сервисы уже реализованы, есть возможность проведения всех базовых операций в мобильных приложениях на Android банка "Синара" и Делобанка. В перспективе использование цифровых рублей сделает расчеты более прозрачными, считают в "Синаре".

ТКБ также готов принять участие в пилотном проекте в установленные ЦБ сроки и находится на завершающей стадии тестирования, а эксперимент по использованию цифрового рубля реальными клиентами запланирован на конец июля.

"МТС Банк входит в первую пилотную группу банков-участников. Мы оцениваем свою готовность к началу проведения пилота в августе текущего года как высокую и планируем запуск цифрового рубля в промышленной среде на реальных деньгах. Первыми участниками пилота станут сотрудники и ограниченный круг клиентов банка", - говорится в сообщении кредитной организации.

В банке "ДОМ.РФ" заявили, что успешно завершили необходимые процедуры тестирования с ЦБ и полностью готовы к запуску пилота по цифровому рублю "хоть завтра". От банка в пилоте примут участие около 50 сотрудников и 1-2 юридических лица из числа партнеров кредитной организации, обычные клиенты на этом этапе привлекаться не будут.

В "ДОМ.РФ" уточнили, что главной трудностью было уложиться в сроки, так как в процессе работы список задач к выполнению расширился. "Но в целом тестирование проходило гладко, хотя и не обошлось без некоторых технических проблем, особенно в отношении криптографической обработки сообщений. Например, мы столкнулись с проблемами при обработке клиентских сертификатов во время открытия цифрового кошелька и с некорректным поведением при отмене отложенных переводов для пользователей с несколькими устройствами. Данные проблемы были решены в рамках технического взаимодействия с Банком России", - добавили в кредитной организации.