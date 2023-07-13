Meta выпустит бесплатную систему ИИ с открытым программным обеспечением

По данным Financial Times, открытость новой программы позволит всем пользователям иметь доступ к ее исходному коду и устранять возможные ошибки в системе

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Корпорация Meta (признана в России экстремистской) выпустит бесплатную систему искусственного интеллекта (ИИ) с открытым программным обеспечением, чтобы пошатнуть доминирование компании OpenAI. Об этом сообщила газета Financial Times.

"Конкуренция на рынке ИИ изменится в ближайшие месяцы или даже недели, когда [Meta] выпустит систему с открытым исходным кодом", - цитирует издание ведущего исследователя искусственного интеллекта компании Яна Лекуна. По данным газеты, открытость новой программы позволит всем пользователям иметь доступ к ее исходному коду и устранять возможные ошибки в системе. Преимущества систем с открытым кодом заключаются в том, что больше пользователей могут вводить данные в программу, а значит, искусственный интеллект будет развиваться быстрее и эффективнее, объясняют специалисты. У конкурентов, в частности, у OpenAI, модели закрыты, и такие возможности отсутствуют.

В 2021 году исполнительный директор Meta Марк Цукерберг вложил $10 млрд в создание "метавселенной" - цифрового мира, наполненного аватарами, - виртуальными копиями пользователей. Однако этот проект оказался непопулярным среди инвесторов, поэтому компания начала инвестировать в развитие ИИ.

В 2022 году компания OpenAi запустила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.