Мишустин поручил ускорить создание системы мониторинга ледовой обстановки на Севморпути

Она обеспечит радиолокационное зондирование ледовой обстановки на всей акватории СМП в заданных параметрах, отметили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ускорить формирование национальной системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга ледовой обстановки на Севморпути (СМП). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Там отметили, что глава кабмина дал несколько поручений по итогам стратегической сессии, посвященной развитию Северного морского пути. "Одно из них касается ускорения создания национальной системы дистанционного зондирования Земли для мониторинга льдообразования и ледовой обстановки на основе современной национальной космической спутниковой группировки", - говорится в сообщении.

Система обеспечит радиолокационное зондирование ледовой обстановки на всей акватории СМП в заданных параметрах. В проекте задействованы Росатом, Роскосмос, Минпромторг и Росгидромет. Они же должны позаботиться о предоставлении пользователям Севморпути качественных краткосрочных и долгосрочных гидрометеопрогнозов.

Кроме того, за ними закреплена задача по обеспечению надежной и устойчивой спутниковой связи на территориях, расположенных севернее 70-го градуса северной широты, не покрываемых спутниковой системой связи "Инмарсат". Доклад о результатах этой работы в правительстве ожидают к 1 декабря.

В начале июня министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что навигация по Северному морскому пути будет полностью обеспечена оперативной и высококачественной информацией о ледовой обстановке с российской группировки спутников в ближайшие два года.

СМП - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.