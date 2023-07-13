В Москве молочные кухни получили почти 80 тыс. тонн продукции по офсетному контракту

По договору комбинаты модернизировали и запустили новые производства, а власти взамен гарантировали закупку продукции этих предприятий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 80 тыс. тонн продукции получили московские молочные кухни в рамках офсетного контракта, поставки начались в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Столичные молочно-раздаточные пункты получили почти 80 тыс. тонн продукции по офсетному контракту. Мы подписали его с двумя московскими молокозаводами три года назад", - написал Собянин.

По его словам, по договору комбинаты модернизировали и запустили новые производства. Власти взамен гарантировали закупку продукции этих предприятий. Поставки в рамках офсета начались в прошлом году. Это сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее.

Сейчас эти комбинаты закрывают около 20% общегородской потребности жителей в молочных продуктах. Заводы также поставляют товары практически во все регионы России, добавил мэр.