Инвесторы готовят заявки на создание производств в новых регионах на сумму 3 млрд рублей

Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития ДНР, планируется создать более 1 тыс. рабочих мест

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Шестнадцать инвесторов готовят заявки на создание производств с объемом инвестиций около 3 млрд рублей в границах свободной экономической зоны (СЭЗ) в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики.

"Сейчас 16 инвесторов проводят работу по подготовке заявок и инвестиционных деклараций, одна заявка уже зарегистрирована ППК "Фонд развития территорий". <...> Есть намерения вложить около 3 млрд рублей инвестиций в развитие авто- и электротранспорта, производство и реализацию угольной продукции, создание производства по розливу питьевой бутилированной воды, производство пищевой продукции, ремонт автомобилей и автобусов, строительство битумного терминала, производство кабельной и проводниковой продукции, производство металлопродукции", - рассказали в министерстве.

По заявленным намерениям инвесторов планируется создать более 1 тыс. рабочих мест. Всего в границах СЭЗ прорабатываются порядка 60 проектов. Как добавили в пресс-службе, границы зоны фиксируются по всей территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и примыкающим к ним внутренним морским водам и территориальному морю РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов.

О льготах в свободной экономической зоне

Как уточнили в министерстве, льготы предусматривают для резидентов СЭЗ освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет, трехлетнее освобождение от налогообложения земельных участков в границах зоны, пониженную ставку по налогу на прибыль. Также для участников СЭЗ предусмотрены на срок пять лет 0% ставки акциза на жидкую сталь и 0% ставки по налогам при добыче угля и железной руды (при условии сохранения юрлицами численности работников и средней зарплаты, которая сложилась на дату вхождения в СЭЗ). Объем страховых взносов в государственные внебюджетные фонды установлен в размере 7,6% до 2050 года.

Кроме того, в СЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны - 0% пошлины, НДС, акциз при ввозе оборудования, сырья, комплектующих и материалов, отдельных видов транспорта. Предусматриваются особенности градостроительной деятельности и землепользования, в частности, упрощенный порядок подготовки документации по планировке территории.