Московский производитель представил беспилотный вертолет на водородном двигателе

Новая модель экологически безопасна, так как работает полностью на водородном топливе, которое в отличие от другого привычного топлива не образует токсичных выбросов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Производитель в Москве представил на международной выставке "Иннопром" отечественный гражданский беспилотный вертолет на водородном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в четверг.

"В марте этого года на площадке индустриального парка "Руднево" компания "Аэромакс" открыла производство и приступила к выпуску гражданских беспилотных летательных аппаратов. Производство активно развивается и работает над расширением линейки высокотехнологичной продукции. Так, на мероприятии был представлен экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 на водородном двигателе, рассчитанный на реализацию проектов по доставке грузов для различных отраслей экономики. Планируется, что испытания разработки завершатся в 2024 году", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что новая модель экологически безопасна, так как работает полностью на водородном топливе, которое в отличие от другого привычного топлива не образует токсичных выбросов.

"Новая модель отечественного вертолета будет обладать высокой грузоподъемностью - до 300 кг и улучшенными летно-техническими характеристиками. Максимальная скорость будет достигать 200 кг в час. Кроме того, такой вертолет имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и противообледенительную систему, что позволит использовать его в регионах со сложными климатическими условиями", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.