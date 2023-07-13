13 июля, 08:00,
обновлено 13 июля, 08:04

МЭА впервые с начала года понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году

EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK
© EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

При этом спрос на нефть в 2023 году, как ожидалось и в предыдущем прогнозе, достигнет рекорда

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые с начала года понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году - на 220 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,2 млн б/с, говорится в отчете организации. При этом спрос на нефть в 2023 году, как ожидалось и в предыдущем прогнозе, достигнет рекорда.

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В абсолютном значении мировой спрос на нефть может составить 102,1 млн б/с в 2023 году. Снижение прогноза по росту спроса связано с макроэкономическими трудностями в мире и углубляющимся спадом производства. В 2024 году рост показателя замедлится до 1,1 млн б/с, ожидают в МЭА.

Согласно прогнозу агентства, на Китай придется 70% роста спроса на нефть, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) потребление нефти останется слабым. 

© Информационное агентство ТАСС
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