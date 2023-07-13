Страны ОПЕК+ в июне увеличили добычу нефти на 70 тыс. б/ с

По данным МЭА, крупнейшие производители нефти среди стран альянса, Россия и Саудовская Аравия, сохранили добычу на уровне мая - 9,45 млн б/с и 9,98 млн б/с

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ по итогам июня нарастили добычу нефти на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 37,03 млн б/с. Это следует из июльского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Крупнейшие производители нефти среди стран альянса, Россия и Саудовская Аравия, сохранили добычу на уровне мая - 9,45 млн б/с и 9,98 млн б/с соответственно.

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки на июнь составлял 39,57 млн б/с, реальная же добыча составила 37,03 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 2,55 млн б/с.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, будут придерживаться до конца 2024 года. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.