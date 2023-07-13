13 июля, 08:03

Нефтяной экспорт России в июне сократился до минимального с марта 2021 года уровня

Доходы от российского нефтяного экспорта в июне сократились на $1,5 млрд

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне снизился на 600 тыс. баррелей в сутки (б/ с), до 7,3 млн б/с, что является минимальным с марта 2021 года уровнем. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Доходы от российского нефтяного экспорта в июне также сократились на $1,5 млрд, до $11,8 млрд, что составляет лишь половину от доходов, которые были зафиксированы год назад.

МЭА также предполагает, что Россия в августе, несмотря на объявленное сокращение экспорта на 500 тыс. б/с, может сохранить добычу на прежнем уровне из-за сезонного роста спроса на нефть на внутреннем рынке. 

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