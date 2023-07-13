Запрет на закупку зарубежных БАС не коснется дронов, не имеющих отечественных аналогов

Инструмент направлен на повышение спроса на отечественные беспилотники со стороны госзаказчиков и коснется только прямой закупки дронов, спрос на которые в трехлетке у федеральных органов исполнительной власти и госкомпаний составляет более 40 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проект постановления, ограничивающий закупку иностранных беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках госзаказа, не затронет дроны, не имеющие отечественных аналогов, сообщается в Telegram-канале Минпромторга РФ.

"Механизм также мотивирует производителей повышать локализацию таких систем. Этот инструмент не исключает возможность закупки иностранной продукции, если нет отечественного аналога", - говорится в сообщении.

Проект документа, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов, вынесен на общественное обсуждение.

Инструмент направлен на повышение спроса на отечественные беспилотники со стороны госзаказчиков и коснется только прямой закупки дронов, спрос на которые в трехлетке у федеральных органов исполнительной власти и госкомпаний составляет более 40 млрд рублей. "Из них, по утвержденному плану ГГЗ (государственный гражданский заказ - прим. ТАСС), более 9 млрд рублей будет обеспечено финансированием", - подчеркнули в Минпромторге.

Ранее первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявлял, что запрет на покупку иностранных беспилотников в РФ в рамках госзаказа планируется ввести до конца 2023 года.