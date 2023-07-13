Фурсенко считает, что СССР мог сохраниться при наличии продовольственного суверенитета

Говоря об основах суверенитета России, помощник президента РФ указал на необходимость расстановки приоритетов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Советский Союз мог сохраниться, если бы страна обладала продовольственным суверенитетом, которого сейчас добилась Россия. Такое мнение в четверг на Форуме будущих технологий в Москве высказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Россия во многих отношениях суверенна. Например, мы обеспечены продовольствием, <...> пресной водой. В сегодняшнем мире это очень многое значит. Может быть, если бы мы были суверенны в сфере продовольствия, не распался бы Советский Союз в свое время", - сказал он.

Говоря об основах суверенитета России, помощник президента указал на необходимость расстановки приоритетов. "Технологический суверенитет - <...> это, с одной стороны, точно не полная самодостаточность [государства], ее вообще быть не может. <...> Но это и не полная зависимость от других. [Нужен] некий баланс. Должна быть самодостаточность в области наших жизненно чувствительных вопросов, например в сфере обеспечения продовольствием, и [в то же время] некая конкурентоспособность в сфере наших будущих запросов, рынков", - заключил Фурсенко.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.