В Сочи открыли регулярное авиасообщение с Алма-Атой

Рейсы будут выполнять на лайнерах SSJ100

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Первый рейс по маршруту Сочи - Алма-Ата осуществлен в четверг авиакомпанией "Азимут", ранее регулярные рейсы по этому маршруту не выполнялись.

"Сегодня ночью из аэропорта Сочи открылись прямые полеты в Алматы - признанный культурный и экономический центр Казахстана, - сообщили журналистам в пресс-службе международного сочинского аэропорта. - Ранее регулярные рейсы по данному направлению не выполнялись. Прямые регулярные перелеты в Алматы с авиакомпанией "Азимут" будут выполняться один раз в неделю по четвергам на современных комфортабельных лайнерах SSJ100, рассчитанных на 100 пассажиров".

Вылет из аэропорта Сочи будет в 01:00 мск, прилет в аэропорт Алма-Аты - 08:25 (по местному времени), время в пути 4 часа 30 минут. Вылет из Алма-Аты - в 09:25, прилет в Сочи - 10:45 (по местному времени), время в пути 4 часа 25 минут.

Сегодня при открытии нового направления на стойках регистрации улетающих туристов поздравляли сладкими сувенирами. Самой первой пассажирке Галине Веретеновой, купившей билет на рейс Сочи - Алма-Аты, вручили фирменные сувениры и сертификат на посещение зала повышенного комфорта от аэропорта Сочи. Представитель авиаперевозчика передал сертификат на бесплатный перелет по любому направлению маршрутной сети авиакомпании "Азимут".

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова образован в 1945 году, управляется аэропортовым холдингом "Аэродинамика". С 2020 года входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок, обслуживая более 12 млн человек в год. С 2022 года является главным южным международным авиахабом России. В весенне-летнем расписании полеты выполняются по 50 внутренним и 20 международным направлениям. Рейсы совершают 20 российских и 8 иностранных перевозчиков.