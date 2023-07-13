В Калининградской области очередь фур на выезд в Литву выросла до 295

Еще 25 машин находятся на нейтральной полосе

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Очередь большегрузных машин, ожидающих выезда в Литву на единственном действующем на российско-литовском участке госграницы в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское", за минувшие сутки выросла и составляет 295 единиц, сообщила в четверг пресс-служба Калининградской областной таможни.

"По состоянию на 09:00 местного времени (10:00 мск) 13 июля на таможенном посту МАПП "Чернышевское" выезда в Литву ожидают 295 грузовых транспортных средств, еще 25 находятся на нейтральной полосе, уже оформленные сотрудниками Калининградской областной таможни", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что сутками ранее в очереди на выезд из Калининградской области в сопредельную республику находились 230 фур.

Представитель пресс-службы таможни также отметила, что за сутки в сторону Литовской Республики проследовали 69 грузовиков, в Российскую Федерацию (Калининградскую область) - 147. Въезд в регион утром в четверг был свободный.

Причина скопления грузовиков кроется в замедленной работе литовских коллег. "И сегодня причина очереди большегрузов та же. Снизился темп приема литовскими коллегами транспортных средств до 3-4 единиц в час, тогда как ранее было до 10 большегрузов", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе российской таможни.

Также в ведомстве информировали, что сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни, расположенных на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, за прошедшие сутки оформили 122 большегруза и 416 легковых автомобилей, покинувших территорию Калининградской области, а также 196 грузовых и 431 легковое транспортное средство, прибывшее в РФ.

О пунктах пропуска и ситуации

В Калининградской области расположены четыре пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пропуск машин через исторический мост королевы Луизы с 28 апреля 2022 года закрыт из-за необходимости реконструкции. Весь грузовой поток проходит через единственный работающий на российско-литовском участке границе МАПП "Чернышевское".

В июне 2022 года Литва ввела ограничения на сухопутный транзит некоторых грузов в Калининградскую область из-за санкций ЕС. В июле того же года Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен подпадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. Тогда же Литовские железные дороги сообщили о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область через территорию республики. На перевозки автотранспортом ограничения сохраняются и в текущем году.