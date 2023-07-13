Минвостокразвития заявило, что заготовка древесины на Дальнем Востоке снизилась на 18%

На это повлияли закрытие для России японского рынка сбыта и проблема импортозамещения технологий

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Объем заготовки древесины на предприятиях Дальнего Востока в текущем году сократился почти на 18%. На это повлияли закрытие для России японского рынка сбыта и проблема импортозамещения технологий, сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

"Оперативные показатели за пять месяцев этого года показывают <...> некое падение заготовки и производства продукции. Так, заготовка древесины сократилась примерно на 18%. <...> Мы видим, что закрылся японский рынок для шпонной щепы, мы видим, что наши соседи - Китайская Народная Республика (КНР) - на их рынке также видим падение по отдельным позициям номенклатуры, производимой на территории Дальнего Востока. Одновременно с этим наши производители столкнулись с вопросами импортозамещения", - сказал он на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

По его мнению, для устойчивого развития предприятий лесного комплекса на Дальнем Востоке нужно рассмотреть дополнительные меры госсподдержки. "Первая мера - это приостановление взимания таможенной пошлины на хвойные биоматериалы влажностью более 22%. Сегодня <...> КНР и компании, которые приобретают пиломатериалы, не могут предложить цену, которая бы компенсировала те затраты, которые компании-лесозаготовители несут за обсушку этих материалов. Еще одна мера - обеспечить возможность экспорта пиломатериалов через автомобильные пункты пропуска Приморского края после 1 января 2024 года", - предложил Бобраков.

Он также отметил важность мер поддержки при перевозке железнодорожным транспортом круглых лесоматериалов, которые разрешены к вывозу. И предложил разрешить экспорт материалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Во Владивостоке проходит выездное заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ, которое проводит заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Участники обсудят работу лесного комплекса на территории Дальневосточного федерального округа, ход исполнения рекомендаций предыдущего заседания и дополнения в стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 года.