Россия в 2023 году лидирует по числу созданных в Узбекистане предприятий

Агентство по статистике при президенте Узбекистана сообщило, что за российскими предпринимателями следуют китайские и турецкие бизнесмены

ТАШКЕНТ, 13 июля. /ТАСС/. Российские предприниматели в 2023 году участвовали в открытии 393 предприятий в Узбекистане, что стало наибольшим показателем среди иностранных инвесторов. Об этом сообщило Агентство по статистике при президенте Узбекистана.

По данными агентства, за российскими предпринимателями следуют китайские и турецкие бизнесмены, создавший 296 и 130 предприятий соответственно. Всего в республике работает 12 742 предприятия с участием иностранного капитала, 2 869, или 22,5%, из них имеют российский капитал, 1 869, или 14,6%, - китайский, 1 741, или 13,7%, - турецкий.

Российская Федерация является крупнейшим инвестором в Узбекистане, ее вложения в экономику республики превышают $10 млрд.