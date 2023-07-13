Более 100 предпринимателей Подмосковья прошли бесплатный образовательный марафон

В ходе обучения участники провели работу над улучшением показателей бизнеса, формированием ценностных предложений и переработкой рекламных офферов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 100 самозанятых и начинающих предпринимателей приняли участие в образовательном проекте "Марафон по развитию своего дела". Обучающая программа прошла при поддержке центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила в четверг пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Участие в программе марафона приняли 107 самозанятых и начинающих предпринимателей. В ходе обучения участники приняли участие в вебинарах и очных тренингах, а также провели работу над улучшением показателей бизнеса, формированием ценностных предложений и переработкой рекламных офферов. Кроме того, под руководством опытных наставников предприниматели провели анализ своего бизнеса, проанализировали конкурентов, продажи и клиентов, а также разобрали инструменты управления бизнесом и механизмы привлечения и удержания покупателей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что информация об образовательных мероприятиях для предпринимателей доступна на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале "Мой бизнес Подмосковье".