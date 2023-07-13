В Подмосковье построят распределительный центр погрузочной техники из КНР

Инвестиции в проект составят около 200 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Распределительный центр для приема погрузочной техники из Китая появится в городском округе Щелково, инвестиции в проект составят около 200 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В деревне Литвиново городского округа Щелково построят распределительный центр компании "Еврокара-плюс". Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение застройщику. Размер инвестиций составит 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распределительный центр предназначен для приема погрузочной техники из Китая и дальнейшей отгрузки по дилерской сети. Здание площадью более 1,3 тыс. кв. м будет функционально разделено на три складских корпуса для хранения продукции и административный блок. Новый центр станет второй точкой в России по приему складской техники JAC, его пропускная способность составит до 1,2 тыс. погрузчиков в год.