Объем внешней торговли Китая в первом полугодии сократился на 4,7%

Экспорт упал на 3,2%

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Внешняя торговля Китая в первом полугодии 2023 года сократилась на 4,7% в годовом исчислении, до $2,918 трлн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт упал на 3,2%, до $1,663 трлн. Импорт снизился на 6,7%, до $1,255 трлн.

Только в июне объем внешней торговли Китая составил $500,023 млрд. Экспорт достиг $285,321 млрд, импорт составил $214,702 млрд.

По итогам 2022 года внешний товарооборот КНР достиг $3,08 трлн.

Основными внешнеторговыми партнерами КНР являются страны АСЕАН, товарооборот с которыми составляет $447,327 млрд, ЕС ($399,172 млрд), США ($327,264 млрд).