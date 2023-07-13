Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал ВКС России вторую за год партию Су-35С

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую за этот год партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщили журналистам в четверг в госкорпорации.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина <...> изготовил и передал Минобороны России вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С", - отметили в Ростехе.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод производит авиационную технику в рамках гособоронзаказа в сроки, предусмотренные контрактами, в том числе с опережением графиков поставки, обеспечивая потребности ВКС России в современных авиационных комплексах", - привели в госкорпорации слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

Истребитель Су-35

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Максимальная взлетная масса составляет 34,5 тонны, максимальная скорость может достигать 2,5 тыс. км/ч. Дальность полета варьируется от 1,5 до 4,5 тыс. км, а практический потолок самолета - 20 тыс. м.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов. В самолет также интегрированы информационно-управляющая система ИУС-35 и РЛС с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей от 100 до 400 км.