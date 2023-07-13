Чат-бот Bard от Alphabet вышел на европейский и бразильский рынки

Доступ к нему ранее был ограничен в ЕС из-за особенностей законодательства сообщества в области защиты персональных данных

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) Bard разработанный американской корпорацией Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google, стал доступен в Евросоюзе (ЕС) и Бразилии. Об этом сообщил в четверг в своем блоге главный разработчик приложения Джек Кравчик.

"С сегодняшнего дня пользователи могут взаимодействовать с Bard на более чем 40 языках, включая арабский, китайский, немецкий, хинди и испанский. Кроме того, Bard теперь доступен в большем количестве мест, включая Бразилию и Европу", - заявил он. По словам разработчика, это "крупнейшее обновление" продукта с момента его запуска в феврале. Доступ к чат-боту ранее был ограничен в ЕС из-за особенностей законодательства сообщества в области защиты персональных данных.

Кравчик также отметил, что разработчики "расширили функционал приложения". Теперь пользователи могут "менять тон и стиль ответов Bard на <...> профессиональный или повседневный", а также "закреплять и переименовывать беседы". Новые функции должны "повысить творческий потенциал" пользователей.

Alphabet представила Bard 7 февраля 2023 года на фоне роста популярности чат-бота ChatGPT корпорации Microsoft, которая инвестировала в развитие своей технологии 10 млрд долларов. Первоначально Bard был доступен только в США и Великобритании на английском языке. Сервис использует генеративный ИИ для общения с пользователями.