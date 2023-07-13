МО Турции продолжает контакты с Россией, ООН и Украиной по продлению зерновой сделки

Руководитель пресс-службы МО республики Зеки Актюрк сообщил, что его страна готова содействовать в этом вопросе

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Оборонное ведомство Турции продолжает контакты с Россией, ООН и Украиной по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы МО республики Зеки Актюрк.

"Наши контакты с официальными лицами ООН, Российской Федерации и Украины относительно продления срока действия зерновой инициативы, который истекает 17 июля, продолжаются в координации с министерством иностранных дел. На сегодняшний день с помощью более тысячи судов было вывезено около 33 млн тонн зерна из украинских портов на мировые рынки. Наша страна готова содействовать и продолжит предпринимать конструктивные инициативы в этом вопросе", - цитирует представителя МО телеканал ТRТ.

При этом источники канала в оборонном ведомстве указали, что "вся работа сконцентрирована именно на продлении срока действия зернового соглашения, иной работы не проводится".

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.