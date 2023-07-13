Омская область получит 2,3 млрд рублей на ремонт дорог, покупку автобусов

Средства выделены из федерального бюджета

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Омская область получит в этом году из федерального бюджета 700 млн рублей на приобретение межмуниципального транспорта и 1,6 млрд рублей на ремонт дорог, ранее запланированных на 2024 год. Об этом в докладе о деятельности правительства региона в 2022 году сообщил Заксобранию врио губернатора Виталий Хоценко.

"Сегодня заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проводил правительственную комиссию, и нам выделили 700 млн рублей на обновление общественного транспорта. И на 1,6 млрд рублей дополнительно сделаем дороги за счет опережающего развития 2024 года", - сказал Хоценко.

В омском минтрансе ТАСС сообщили, что на эти средства будут отремонтированы шесть дорог, которые стояли в планах на 2024 год. Общая их протяженность составит 72,3 км, завершить работы планируется к октябрю. По словам Хоценко, всего в Омской области в 2023 году планируется привести в нормативное состояние 240 км дорог, построить более 25 км трасс. Объем регионального дорожного фонда этого года составил почти 19 млрд рублей, что на 4 млрд больше прошлогоднего показателя.

Хоценко добавил, что на 700 млн рублей будет приобретено 120 автобусов для повышения транспортной доступности 12 районов Омской области. Также по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" регион планирует приобрести в этом году еще 20 автобусов для Омска, в 2024 году - еще 44 транспортных средства.