Комитет СФ предложил ввести мораторий на повышение арендной платы за использование лесов

Также комитет рекомендовал разработать дополнительные меры защиты инвесторов-арендаторов от досрочного расторжения договоров

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предлагает установить не менее чем на два года мораторий на повышение арендной платы за использование лесных ресурсов, а также разработать дополнительные меры защиты инвесторов-арендаторов от досрочного расторжения договоров. Об этом сообщил глава комитета Александр Двойных в ходе выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

"Нам нужно исключить рост арендной платы за использование лесов. Необходимо установить мораторий на повышение ставок платы за лесные ресурсы минимальной продолжительную два года. Это обсуждалось с регионами. Предлагаем эту тему внимательно рассмотреть", - сказал сенатор.

По его словам, также сенаторы считают, что необходимо разрабатывать дополнительные меры защиты инвесторов-арендаторов от досрочного расторжения договоров в случае нарушения сроков выполнения обязательств. "В новой реальности нужно понимать, с какими вызовами сталкиваются арендаторы, идти [им] навстречу", - подчеркнул Двойных.

Он рассказал, что по предложению Тюменской области достигнута договоренность с Минприроды о проведении пилотного проекта по внедрению офсетных контрактов для строительства лесных питомников. "Понимаем, что это рано распространять на все регионы, но посмотреть, как это может работать в конкретном регионе и как привлекать частные деньги, тоже важно", - отметил парламентарий. Кроме того, глава комитета СФ сообщил, что в настоящее время активно ведется работа по подготовке законопроекта для решения проблемы очистки лесов от мусорных свалок, совместно с регионом и лесным комплексом вырабатывается приемлемое решение.

Двойных напомнил, что в рамках дней субъекта в Совете Федерации губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил запретить экспорт неочищенного кедрового ореха и передать регионам полномочия на выдачу лицензий на его сбор. "Мы внимательно заслушали инициативу по кедровому ореху и считаем, поскольку регион выходит с такой инициативой, пилотный проект надо проводить именно в Приморском крае. Сегодня мы провели такое совещание с министром правительства Приморского края и будем готовить предложения", - отметил сенатор.

Как сообщил глава Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, по итогам выездного заседания будет выработано решение с конкретными рекомендациями и предложениями. Следующее заседание совета, по его словам, состоится в Москве или Санкт-Петербурге в ноябре.