На административной границе между Херсонщиной и Крымом расширили дорогу

Для организации более удобного прохождения пункта пропуска "Джанкой" открыли четыре полосы

ГЕНИЧЕСК, 13 июля. /ТАСС/. Автотрасса на административной границе между Херсонской областью и Крымом расширена до четырех полос для организации более удобного прохождения пункта пропуска "Джанкой", сообщил в четверг в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ремонт подъездных участков к автомобильному пункту пропуска "Джанкой" уже завершен. Дорога расширена до четырех полос, благодаря чему стало возможным разделение потоков машин. Теперь прохождение пункта пропуска для граждан на легковых автомобилях и в пассажирских автобусах занимает намного меньше времени, чем ранее, и стало гораздо менее утомительным", - написал Сальдо.

Он отметил, что вся 116-километровая федеральная дорога от Мелитополя до пункта пропуска "Джанкой" имеет большое значение для обеспечения логистической связанности Новороссии. "Она является самым напряженным отрезком трассы Джанкой - Ростов-на-Дону, которая представляет собой альтернативный Крымскому мосту сухопутный маршрут. В настоящий момент времени производится капитальный ремонт 67-километрового участка дороги, проходящего по территории Херсонской области. Работы ударными темпами кипят практически круглые сутки. Задействовано более 150 человек и 135 единиц техники, уже отремонтировано 77% трассы", - сообщил Сальдо.

По его словам, планируемый срок завершения ремонтных работ - конец третьего квартала 2023 года. "Но, возможно, работы завершатся раньше. Как следствие, проезд в Крым и Запорожскую область для херсонцев будет значительно быстрее и удобнее", - добавил Сальдо.

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Перевозчики постепенно увеличивают интерес к сухопутному коридору, который связал Крым с другими субъектами Южного федерального округа. Как ожидают на полуострове, вскоре он станет одним из основных транзитных маршрутов. Он остается безопасным для водителей, при этом трафик постоянно растет.