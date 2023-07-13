Первый замглавы компании Сергей Кобзев отметил, что электропоезд "Ласточка" практически оборудован для передачи и защиты информации с использованием систем защищенных квантовых каналов связи

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планирует протестировать квантовые технологии на полигоне Московского центрального кольца. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"РЖД протестируют квантовые технологии на МЦК", - говорится в сообщении.

На бизнес-завтраке Форума будущих технологий первый замглавы РЖД Сергей Кобзев отметил, что электропоезд "Ласточка" практически оборудован для передачи и защиты информации с использованием систем защищенных квантовых каналов связи.

"Мы пытаемся на нашем МЦК в Москве, вот поезд "Ласточка", он практически оборудован, для того чтобы передавать информацию и защищать через атмосферу. То есть это приемное устройство на самом поезде, это передатчики - излучатели на инфраструктуре", - сказал он.

В холдинге подчеркнули, что РЖД располагают одним из самых крупных в стране комплексов IT и связи, более 75 тыс. км волоконно-оптических линий. Кроме того, холдинг планирует активно внедрять беспилотный транспорт, где будут применяться не только квантовые технологии, но и искусственный интеллект.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.