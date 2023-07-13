Оператор будет осуществлять перевозки по Украине и странам Европы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Укржелдорога" создала дочернюю структуру для работы на европейском рынке перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Укржелдорога" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозки по Украине и европейским странам", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам министра инфраструктуры - вице-премьера Украины Александра Кубракова, которого цитирует пресс-служба ведомства, украинские власти начнут модернизировать пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность.

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы займется предоставлением комплексных услуг грузоперевозок, координацией работы с европейскими операторами и грузовладельцами, а также контролем подвижного состава "Укржелдороги" за границей, говорится в сообщении.