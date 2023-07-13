Госдума закрепила понятие цифрового рубля в Гражданском кодексе

Документ также закрепляет возможность расчетов цифровыми рублями на территории страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг закон, который вводит понятие цифрового рубля в Гражданский кодекс РФ и относит его к объектам гражданских прав.

Документ также закрепляет возможность расчетов цифровыми рублями на территории страны путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

Кроме того, устанавливается возможность срочной выдачи банками цифровых рублей, принадлежавших наследодателю, для расходов на его похороны. Закон должен вступить в силу с 1 августа 2023 года.

Во вторник Госдума приняла основной закон о внедрении цифрового рубля. Он в том числе определяет понятия "платформа цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля" и "цифровой счет (кошелек)". В соответствии с документом за ЦБ РФ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования этой платформы.