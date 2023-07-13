Минэнерго планирует утроить объем газа, поставляемого в Геническую агломерацию Херсонщины

В регионе за полгода восстановительных работ более 5 тыс. жителей обеспечили газом, отметили в ведомстве

ГЕНИЧЕСК, 13 июля. /ТАСС/. Российские власти намерены почти в три раза увеличить объем газа, поставляемого в Геническую агломерацию Херсонской области, сообщило в среду в Telegram-канале Минэнерго РФ.

"Газификация Херсонской области позволит увеличить почти в три раза объем поставляемого в Геническую агломерацию газа", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале администрации Херсонской области сообщается, что около 300 позиций оборудования аварийного резерва будет закуплено и доставлено в Херсонскую область. "Херсонская область взяла курс на газификацию левобережья. Начало процессу положено - первые тысячи потребителей обеспечены газоснабжением. Работы впереди много, но мы не остановимся и будет продолжать ее, пока каждый житель региона в самом отдаленном населенном пункте не получит доступ к газу", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Владимира Сальдо.

Уточняется, что более 5 тыс. жителей Херсонской области обеспечены газом за полгода восстановительных работ.

Также в Минэнерго РФ сообщили, что с начала 2023 года выполнены восстановление и ремонт 260 воздушных линий электропередачи высокого и низкого напряжения, 38 подстанций. Организованы восстановление и запуск ветряных электростанций. "В течение второго полугодия энергетики планируют выполнить 22 мероприятия в магистральном электросетевом комплексе региона, 36 - в распределительном. Помимо этого, они должны завершить 11 мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов газовой инфраструктуры. Предполагается закупить и доставить в регион порядка 300 позиций оборудования и материалов аварийного резерва", - отмечается в сообщении.

В украинский период газификация населения Херсонской области оставалась на низком уровне, поэтому после воссоединения региона с Россией было принято решение бесплатно распределять бытовые газовые баллоны. Сальдо на встрече с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым сообщал, что принципиальное значение имеют вопросы, связанные с газификацией населенных пунктов Новотроицкое, Нижние Серогозы, Геническ. Российские власти намерены до 2025 года почти в два раза увеличить уровень газификации городов и сел левобережья Херсонской области.