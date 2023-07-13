Бали в 2024 году планирует ввести туристический сбор в размере $10

Плата будет взиматься однократно

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Власти индонезийского курортного острова Бали с 2024 года намереваются ввести туристический сбор для иностранных гостей в размере 150 тыс. рупий ($10 по текущему курсу). Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер.

"Мы установили размер сбора в объеме 150 тыс. рупий. Оплата сбора будет взиматься только один раз в ходе их (иностранных туристов - прим. ТАСС) визита на Бали", - приводит в четверг его слова индонезийский портал Detik. Губернатор Бали рассказал, что оплата туристического сбора будет осуществляться в точках прибытия на остров. Костер подчеркнул, что полученные средства будут "расходоваться местными властями надлежащим и максимально прозрачным способом". В частности, объяснил губернатор, средства пойдут на обновление инфраструктуры Бали.

Ранее губернатор Бали также заявлял о готовности ввести систему квот для иностранных туристов. Он объяснил, что одна из возможных систем квот требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд. По мнению Костера, такая мера будет направлена на снижение рисков нарушения законодательства иностранцами, пребывающими на Бали.