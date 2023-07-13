Число резидентов курганских индустриальных парков увеличат в 1,5 раза

Регион занял 14-е место из 85 субъектов стран в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число резидентов индустриальных парков Курганской области планируется увеличить минимум в 1,5 раза - с 41 на настоящий момент до 60 при завершении строительства планируемых. Об этом сообщил ТАСС на Международной промышленной выставке "Иннопром" глава департамента экономического развития региона Владимир Ковалев.

"На текущий момент у нас пять индустриальных парков, в которых работает 41 резидент. Сейчас у нас следующий план: два уже строятся, еще две площадки будет построено. Мы видим в перспективе увеличение резидентов на 20 единиц, те есть в полтора раза", - поделился Ковалев.

Он уточнил, что в индустриальных парках инвестиции в инфраструктуру и оборудование управляющих компаний и резидентов уже составили порядка 4 млрд рублей за период с 2017 года.

В 2024 году также будут построены два парка - в Кургане и Кетовском муниципальном округе. Сейчас строятся индустриальный парк в городе Катайске (расположен на территории опережающего развития) и парк "Стальмонтаж" в Кургане, в первом случае планируется производство различных насосов, во втором - машин и оборудования. "Насосная тематика - одна из тех самых, в которых есть куда работать в части импортозамещения", - отметил собеседник агентства.

Согласно данным, прозвучавшим на промышленной выставке "Иннопром", Курганская область заняла 14-е место из 85 субъектов стран в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики, совершив за год скачок на 19 позиций - в прошлом году регион находился на 33 месте рейтинга. В регионе для развития экономики создается сеть индустриальных парков - как ранее отмечали в правительстве области, инициатива принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.