Дума может установить лимит объема перевозки немаркированной табачной продукции для физлиц

Он составит 200 сигарет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий максимальный объем перевозки физическими лицами по территории РФ немаркированной табачной продукции на уровне не более 200 сигарет.

Законопроект был внесен в Думу депутатами фракции "Единая Россия" и ЛДПР в октябре 2022 года, принят в первом чтении в феврале этого года.

Депутаты предложили внести изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" и дополнить его новой мерой. В соответствии с ней устанавливается норма перемещения физлицами по территории РФ немаркированной табачной продукции в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, либо общим весом не более 250 г на одного человека старше 18 лет.

Также устанавливается, что физлицо может перевозить по территории РФ не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости, либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания на одного человека старше 18 лет.

Данная мера, отмечают авторы, вызвана ростом оборота нелегальной торговли табачной продукцией в РФ. Это приводит к сокращению доходов бюджета, а также к резкому снижению уровня легальности рынка никотинсодержащей продукции РФ.

На сегодняшний день физлица могут свободно перевозить внутри ЕАЭС и на территории России немаркированную табачную продукцию для личного потребления, предельное допустимое количество не определено.