Госдума приняла закон, регулирующий деятельность гаражных объединений

Согласно документу, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг закон, который регулирует деятельность гаражных объединений.

Согласно документу, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей. Указано, что гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, а также быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Территорией гаражного назначения будет считаться территория, в границах которой расположены земельные участки с гаражами (граждане используют их для собственных нужд) и (или) земельные участки, предоставленные или иным образом выделенные, приобретенные для размещения гаражей, а также земельные участки общего назначения.

Под гаражным комплексом, согласно закону, понимается здание или сооружение, которые предназначены для размещения транспортных средств и в которых расположены машино-места. В гаражном комплексе могут также располагаться нежилые помещения. В отношении гаражного комплекса территория гаражного назначения не устанавливается.

Положения закона не будут распространяться на отношения, связанные с использованием гражданами и юрлицами объектов, предназначенных для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности госорганов. Также они не коснутся объектов, предназначенных для хранения транспорта в многоквартирном доме либо расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и объектов для хранения транспорта, которые не являются объектами капитального строительства.

Закон также содержит положения об общем имуществе в границах территорий гаражного назначения, общем имуществе собственников машино-мест, нежилых помещений в гаражном комплексе и управлении таким имуществом.