13 июля, 11:05

В Москве на площадке "Руднево" построят еще 300 тыс. кв. м промышленной недвижимости

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что Москва активно инвестирует в развитие городской инфраструктуры

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют построить на территории индустриального парка "Руднево" еще около 300 тыс. кв. м промышленной недвижимости в первом квартале 2024 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в эфире телеканала РБК.

"В общей сложности мы только на площадке "Руднево" в прошлом году ввели в эксплуатацию 120 тыс. кв. м промышленной недвижимости. В этом году мы еще имеем планы на создание в первом квартале 2024 года порядка 300 тыс. кв. м", - сказал он.

Также Овчинский отметил, что Москва активно инвестирует в развитие городской инфраструктуры. "Мы строим достаточно много на наших крупнейших площадках: "Руднево", "Технополис Москва", "Печатники" и "Алабушево", - подчеркнул он. 

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