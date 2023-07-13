В Москве с начала года на фабрики и заводы трудоустроились более 700 человек

Также более 1,2 тыс. студентов колледжей проходят практику с возможностью выхода на работу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 700 человек трудоустроились на заводы и фабрики при поддержке властей Москвы с начала года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Для закрытия кадровых потребностей столица ведет активную работу по привлечению сотрудников на предприятия Москвы, а также развитию их профессионального потенциала. <...> Так, с начала года на работу в столичные производственные компании устроились 727 специалистов. Еще более 1,2 тыс. студентов колледжей сегодня проходят практику с возможностью выхода на работу", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с департаментом образования и науки столицы, а также Центром поддержки промышленности проводит анкетирование для определения кадровой потребности на московских предприятиях.

Кроме того, с 2021 года в столице работает проект "Московская техническая школа", цель которого - повысить компетенции у сотрудников промышленных предприятий в работе с инновационными производственными технологиями.

"Проект позволяет повышать кадровую эффективность за счет получения новых знаний - сегодня промышленникам доступно семь направлений и более 60 образовательных курсов. Помимо подготовки специалистов, мы помогаем им сразу получить работу. Для этого проект объединяет на одной площадке индустриальных и образовательных партнеров - сегодня их около 90", - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского.