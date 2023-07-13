Чат-бот Bard от Google стал доступен на русском языке

При этом официально корпорация еще не запустила его в России

ТАСС, 13 июля. Чат-бот Bard от корпорации Google, использующий генеративный ИИ для общения с пользователями, стал доступен на русском языке, убедился корреспондент ТАСС. Официально Google еще не запустила его в России.

Так, бот принимает запросы и выдает ответы на русском, также на этот язык переведена вся справочная информация о нем. Но в списке стран, в которых он доступен, пока по-прежнему нет России, в целом же он поддерживает 46 языков, на которых говорят более чем в 230 странах мира.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, когда бот станет доступен в России, тот ответил, что не может предоставить точную дату. "Но я могу сказать, что я работаю над этим и надеюсь, что смогу быть доступен как можно скорее", - продолжил Bard. Тем временем в России он недоступен без VPN.

Недавно главный разработчик Bard Джек Кравчик в своем блоге сообщил, что бот стал доступен в Евросоюзе и Бразилии. Кравчик отметил, что функционал приложения был расширен - теперь пользователи могут менять тон и стиль ответов Bard на профессиональный или повседневный, а также закреплять и переименовывать беседы. Новые функции, по его мнению, должны повысить творческий потенциал пользователей.

Корпорация Alphabet - владелец Google - представила Bard 7 февраля 2023 года на фоне роста популярности чат-бота ChatGPT от корпорации Microsoft. Обновленную версию, которая в будущем должна была обладать поддержкой более 40 языков, включая русский, представили уже в мае.