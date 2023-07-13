Минцифры запретит использование iPhone в служебных целях в ближайшие дни

Как отметил замглавы министерства Александр Шойтов, соответствующий приказ в настоящее время находится на согласовании

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует на следующей неделе запретить использование iPhone в служебных целях для своих сотрудников.

Об этом журналистам сообщил в кулуарах Форума будущих технологий замглавы министерства Александр Шойтов.

"Мы планируем принять такой же приказ [для подведомственных организаций]. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой - на следующей неделе", - сказал он.

Шойтов подчеркнул, что телефоны американской компании будут запрещены для служебного использования.

Шпионское ПО на устройствах Apple

Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

В Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование телефонов iPhone введен с 17 июля. Ранее сегодня запрет на использование техники Apple в служебных целях введен для сотрудников всех организаций Ростеха.

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.