Кабмин выделяет 2 млрд рублей на развитие обрабатывающей промышленности

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, таким образом общий объем поддержки составит почти 7 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно 2 млрд рублей на поддержку обрабатывающей промышленности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Дополнительно направим в текущем году 2 млрд рублей в виде грантов на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия", - сказал председатель правительства. Он уточнил, что таким образом общий объем поддержки составит почти 7 млрд рублей. "Это позволит реализовать около полутора сотен проектов в сфере медицины, социальной помощи, реабилитации, транспортного машиностроения, станкоинструментальной и радиоэлектронной областях, а также в производстве малотоннажного СПГ, газомоторного топлива, в электроснабжении, разведке и добыче нефти и газа", - отметил Мишустин.

По мнению главы кабинета министров, это решение "будет способствовать увеличению объемов и перечня выпускаемой в России высокотехнологичной продукции, расширению производств и капиталовложений". Мишустин добавил, что таким образом правительство выполняет поручение президента РФ Владимира Путина обеспечить эффективные инструменты поддержки обрабатывающей промышленности необходимым объемом финансовых ресурсов.