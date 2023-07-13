Глава китайского производителя электромобилей призвал открыть доступ к рынку США

По данным Financial Times, проблема экспорта становится все более важной для китайских автопроизводителей

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Глава компании Nio, одного из крупнейших китайских автопроизводителей, призвал правительство США предоставить китайским электромобилям равный доступ к американскому рынку. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times (FT).

"Мир должен быть более открытым и перестать политизировать бизнес. Глобальный политический климат стал совершенно другим, чем во времена создания нашей компании в 2015 году, особенно после того, как пандемия вызвала разногласия и антагонизм. Китайские потребители могут выбирать из широкого спектра [электромобилей]. Почему наши авто не могут понравиться потребителям в США?" - заявил основатель и исполнительный директор компании Nio Уильям Ли.

Глава компании отдельно отметил, что более трех четвертей инвесторов компании не являются китайскими резидентами, а многие другие китайские компании-производители электромобилей, такие как BYD, Xpeng и Li Auto, активно расширяют свою деятельность за рубежом.

По информации издания, проблема экспорта становится все более важной для китайских автопроизводителей. Внутренний автомобильный рынок Китая - крупнейший в мире - стал чрезвычайно конкурентным после того, как компания Tesla в 2022 году также попыталась завоевать его долю.

Однако экспорт в США осложнен не только высокими тарифами на автомобили из Китая, но и законом о снижении инфляции, принятым администрацией президента США Джо Байдена. Ключевым его положением являются налоговые льготы, стимулирующие потребителей приобретать электромобили. Однако такие льготы, предполагающие предоставление налоговых вычетов на сумму до $7,5 тыс., будут распространяться лишь на авто, которые собраны в США и в которых установлены аккумуляторы, произведенные с использованием американских компонентов.

Учитывая существующие препятствия для продажи автомобилей американцам, Nio и другие китайские производители электромобилей сосредоточили свои усилия на европейском рынке, где новые ограничения для выбросов углекислого газа стимулируют быстрый переход потребителей на электромобили.