Кабмин утвердил программу по разработке новых композиционных материалов

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на ее реализацию выделят около 7 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское правительство утвердило научно-техническую программу, направленную на разработку новых композиционных материалов и их компонентов, на ее реализацию будет выделено около 7 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Правительство утвердило комплексную научно-техническую программу, ориентированную на разработку новых композиционных материалов и, соответственно, их компонентов", - сказал глава кабмина. "На реализацию программы в течение пяти лет будет направлено около 7 млрд рублей, причем половину из них составят внебюджетные инвестиции", - добавил он.

Премьер отметил, что внедрение передовых технологий в этой сфере поможет выполнению конкретных задач, которые стоят перед страной, а также будет способствовать скорейшему достижению технологического суверенитета РФ. В рамках программы, по его словам, предусмотрено создание десятков новых видов инновационной продукции.

"Применение именно наших отечественных композиционных материалов позволит повысить конкурентоспособность ведущих ключевых отраслей [экономики]", - подчеркнул он. "Прежде всего, это космос, судо- и авиастроение, автопром, транспортный сектор, энергетика, строительный комплекс", - пояснил Мишустин.