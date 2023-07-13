Путин осмотрел отечественные квантовые разработки

В частности, на стенде Росатома ему показали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку, проходящую на полях первого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, на стенде Росатома ему показывают 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. Это самый мощный квантовый компьютер в стране сегодня.

Главе государства продемонстрируют и целый ряд других отечественных разработок. Среди них - датчик, позволяющий определять и измерять очень слабые магнитные поля. Он может использоваться в медицине для неинвазивного считывания активности мозга.

Еще на одном стенде Путин увидит образец системного блока на базе процессора "Эльбрус" с интегрированной постквантовой криптографией. Он позволяет защищать данные от атак, как классических, так и квантовых компьютеров.

Также в числе экспонатов - мобильная установка, за счет которой возможно создать спутниковую квантовую сеть для безопасной передачи данных из любой точки земли. На выставке представлен ее прототип. На стенде РЖД президенту покажут защищенную квантовую видео-конференц-связь, а также расскажут о создании таких сетей в РЖД и между университетами.